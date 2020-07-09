Кремль еще не принял решение об отставке Фургала

Решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский глава может принять решение об отставке Фургала в связи с утратой доверия на основе предоставленных следствием материалов, уточнил Песков. Если такое решение будет, Кремль проинформирует об этом.

Следственный комитет России сегодня задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств и одного покушения, которые произошли в 2004 и 2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Его подозревают как минимум в девяти эпизодах громких убийств бизнесменов. Фургала этапировали в Москву для дальнейших следственных действий.