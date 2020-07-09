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 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

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13:18   9 Июля 2020
Общество

Кремль еще не принял решение об отставке Фургала

Кремль еще не принял решение об отставке Фургала

Решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще не принято, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский глава может принять решение об отставке Фургала в связи с утратой доверия на основе предоставленных следствием материалов, уточнил Песков. Если такое решение будет, Кремль проинформирует об этом.

Следственный комитет России сегодня задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации убийств и одного покушения, которые произошли в 2004 и 2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Его подозревают как минимум в девяти эпизодах громких убийств бизнесменов. Фургала этапировали в Москву для дальнейших следственных действий.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #фургал

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