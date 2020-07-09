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 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
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 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

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13:03   9 Июля 2020
Политика

СМИ: бойцы американской ЧВК Blackwater участвовали в протестах в Белграде

СМИ: бойцы американской ЧВК Blackwater участвовали в протестах в Белграде

Наемники из состава американской ЧВК Blackwater участвовали в Белграде в протестах, которые переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщило сербское издание Alo.

По информации СМИ, ранее эти бойцы, граждане Сербии, воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.

В ночь со вторника на среду на улицы сербской столицы вышли тысячи людей, чтобы выразить свое недовольство повторным введением в городе карантинных мер в связи с коронавирусом. Вскоре митинг обернулся ожесточенными столкновениями со стражами правопорядка.

Известно, что организатором демонстрации выступила Savez za Srbiju — группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим 21 июня парламентским выборам. В мае этого года американская НПО Freedom House, которая активно "продвигала демократию" на территории сербского государства, заявила, что якобы Сербия больше не может считаться демократической страной, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Яна Либерман
#сша #сербия #чвк

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