Наемники из состава американской ЧВК Blackwater участвовали в Белграде в протестах, которые переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщило сербское издание Alo.

По информации СМИ, ранее эти бойцы, граждане Сербии, воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.

В ночь со вторника на среду на улицы сербской столицы вышли тысячи людей, чтобы выразить свое недовольство повторным введением в городе карантинных мер в связи с коронавирусом. Вскоре митинг обернулся ожесточенными столкновениями со стражами правопорядка.

Известно, что организатором демонстрации выступила Savez za Srbiju — группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим 21 июня парламентским выборам. В мае этого года американская НПО Freedom House, которая активно "продвигала демократию" на территории сербского государства, заявила, что якобы Сербия больше не может считаться демократической страной, пишет Федеральное агентство новостей.