Коронавирус подтолкнул нижегородский цирк заменить выступления книгами

Закрытие из-за пандемии коронавируса подтолкнуло Нижегородский цирк на необычную для этой сферы идею — написать книгу. Об этом «Политика сегодня» узнала от администратора госучреждения Жанны Беляевой.

С середины марта двери цирка в Нижнем Новгороде закрыты не только для зрителей, но и для самих артистов циркового искусства — таков указ губернатора. Впрочем, от этого страдают и другие культурные объекты региона.

«Все репетиции приостановлены до снятия ограничений», — указала собеседница ПС.

Приостановка отработки номеров касается и животных, но об уходе за ними никто не забывает. Ассистенты и дрессировщики соблюдают распорядок дня — кормят и чистят своих «коллег». А если на улице хорошая погода, не пренебрегают прогулками во внутреннем дворе цирка. Деньги на питание и содержание дает Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк).

«Своих средств у нас нет», — пояснила Беляева.

Однако приостановка деятельности подтолкнула к другому творчеству — писательству. В начале лета Нижегородский цирк запустил акцию ко Дню защиты детей: маленькие поклонники присылали свои творения, а теперь лучшие работы войдут в сюжет книги о цирке, рассказала администратор.

Сокращений среди сотрудников за коронавирусный период не было, отметила Жанна Беляева. Она заверила, что цены на билеты не вырастут из-за простоя.

«Цена на билет формируется с учетом сложности программы, популярности и других факторов», — заключила она.

Ранее сообщалось о намерении знаменитого цирка «Cirque du Soleil» уволить практически весь состав артистов из-за пандемии коронавируса.