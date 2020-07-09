Оперштаб предложил возобновить международное авиасообщение в два этапа

МИД РФ, Росавиация и Роспотребнадзор разработают документ, согласно которому россияне смогут возобновить путешествия за рубеж в два этапа. Соответствующее распоряжение они получили от оперштаба.

Оперштаб поручил составить список стран, с которыми Россия возобновит международное авиасообщение на первом этапе. По предварительным данным, на данном этапе девять стран соответствуют требованиям российской стороны для международных перелетов граждан.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Большинство стран закрыли границы для иностранцев и приостановили международное авиасообщение для нераспространения коронавирусной инфекции.