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12:47   9 Июля 2020
Общество

Оперштаб предложил возобновить международное авиасообщение в два этапа

Оперштаб предложил возобновить международное авиасообщение в два этапа

МИД РФ, Росавиация и Роспотребнадзор разработают документ, согласно которому россияне смогут возобновить путешествия за рубеж в два этапа. Соответствующее распоряжение они получили от оперштаба.

Оперштаб поручил составить список стран, с которыми Россия возобновит международное авиасообщение на первом этапе. По предварительным данным, на данном этапе девять стран соответствуют требованиям российской стороны для международных перелетов граждан.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Большинство стран закрыли границы для иностранцев и приостановили международное авиасообщение для нераспространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Василий Пименов
#россия #авиасообщение #коронавирус

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