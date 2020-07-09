Москва с 13 июля снимает все оставшиеся ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия

С 13 июля в Москве снимут все оставшиеся ограничения, помимо запрета на массовые мероприятия. Кроме того, горожане по-прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Сохраняется обязательное ношение масок в помещениях и на транспорте. При этом обязательный масочный режим на улицах Москвы с 13 июля решено отменить. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 1 июля ношение масок на улицах носит лишь рекомендательный характер.

Трибуны московских стадионов с 1 августа разрешат заполнять на 50% (сейчас только на 10%). Также с 1 августа откроются кинотеатры.