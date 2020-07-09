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 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

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12:41   9 Июля 2020
Общество

Москва с 13 июля снимает все оставшиеся ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия

Москва с 13 июля снимает все оставшиеся ограничения, кроме запрета на массовые мероприятия

С 13 июля в Москве снимут все оставшиеся ограничения, помимо запрета на массовые мероприятия. Кроме того, горожане по-прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию.

Сохраняется обязательное ношение масок в помещениях и на транспорте. При этом обязательный масочный режим на улицах Москвы с 13 июля решено отменить. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 1 июля ношение масок на улицах носит лишь рекомендательный характер.

Трибуны московских стадионов с 1 августа разрешат заполнять на 50% (сейчас только на 10%). Также с 1 августа откроются кинотеатры.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин #ограничения

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