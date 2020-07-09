Война с RT в Прибалтике грозит перерасти в блокаду телеканала во всем ЕС

Литва вслед за Латвией запретила вещание канала Russia Today на территории страны, что по мнению одного из лидеров латвийской партии «Новое согласие» Яниса Кузинса является проявлением информационной войны против России.

«С русскими СМИ идет не только внешняя, но и внутренняя война. Они [власти республик] уже зачистили русские школы, сейчас они зачищают информационное пространство от русского языка. Потому что даже на Radio PIK 100 FM, где я работаю главным редактором, за обсуждение в эфире оккупации и пакта Молотова-Риббентропа нам выписали самый большой штраф – пять тысяч пятьсот евро», — рассказал общественник.

Для граждан Литвы RT стал недоступен 8 июля, согласно решению госкомиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ). Блокировку объяснили якобы участием гендиректора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева в управлении RT. Телеведущий включен в санкционный список ЕС «за его роль в российской пропаганде, поддерживающей аннексию Крыма в 2014 году и продолжающиеся военные операции России на востоке и юго-востоке Украины».

«Латвия выступила как спойлер. Она нашла доказательство, что владелец RТ находится на стадии реорганизации, в стадии ликвидации канала, а ликвидатором назначен Киселев. А значит он косвенно влияет на RT», — рассказал Янис Кузинс.

По словам Кузинса, по вопросу запрета вещания российского канала на территории ЕС Литва запросила позицию Европейского союза общин в Люксембурге, поскольку из-за литовского законодательства возникла двоякая ситуация:

«Суд вынес вердикт, что если одна из стран ЕС запрещает вещание канала третьей страны, то и другие страны ЕС автоматически имеют право без каких-либо объяснений присоединиться к этому решению и запретить трансляцию».

Примеру Латвии и Литвы могут последовать Польша, Эстония и другие страны. По мнению Яниса Кузиниса, это может привести к тому, что на всей территории ЕС запретят трансляцию канала.

«Это уже более серьезно. Что будут делать большие страны, такие как Германия, Франция, Испания? У них сейчас есть полное право присоединиться к решению стран Прибалтики ЕС и запретить вещание RT», — предположил общественник.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опровергла причастность Дмитрия Киселева к управлению телеканалом.

«Уважаемая литовская комиссия по радио и телевидению, которая запретила RT в Литве. Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к Russia Today. Дмитрий Киселев возглавляет новостное МИА "Россия сегодня"», — написала Симоньян в своем аккаунте в Twitter.

Согласно новому рейтингу Baromètre Médias, RT France вошел в ТОП-3 новостных телеканалов и в ТОП-10 самых влиятельных СМИ Франции. Также Russia Today является одним из самых популярных каналов в арабских странах. Помимо этого, RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил круглосуточное вещание на Кубе.