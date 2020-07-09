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 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

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Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

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 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

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12:34   9 Июля 2020
Общество

Володин прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Фургала

Володин прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Фургала

Сотрудники правоохранительных органов поступили правильно, задержав губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Произошедшее прокомментировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Задержание Фургала было произведено сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России 9 июля в Хабаровске, его подозревают в особо тяжких преступлениях. Произошедшее продемонстрировало, что в России все равны перед законом. Действия силовиков высоко оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Допрос Сергея Фургала пройдет в Москве, следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого. По данным СК, губернатор Хабаровского края может быть связан с ОПГ, которая причастна к ряду убийств предпринимателей в 20042005 годах. Глава региона подозревается как минимум в двух случаях организации убийств и одном покушении, не исключена его связь еще с девятью преступными эпизодами.

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Автор: Яна Либерман
#россия #госдума #следствие #володин #фургал

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