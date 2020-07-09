Володин прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Фургала

Сотрудники правоохранительных органов поступили правильно, задержав губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Произошедшее прокомментировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Задержание Фургала было произведено сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России 9 июля в Хабаровске, его подозревают в особо тяжких преступлениях. Произошедшее продемонстрировало, что в России все равны перед законом. Действия силовиков высоко оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин.