Жириновский заявил о готовности сложить полномочия из-за ареста Фургала

Председатель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности сложить полномочия из-за ареста главы Хабаровского края Сергея Фургала.

В частности, в ходе заседания нижней палаты парламента глава фракции заявил, что ее члены могут покинуть зал заседания ГД и отозвать губернатора Смоленской области в знак протеста.

В ответ на это заявление спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что шантаж со стороны ЛДПР в связи с задержанием Фургала недопустим. Он призвал парламентариев не политизировать данное дело.