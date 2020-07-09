Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
12:32   9 Июля 2020
Политика

Жириновский заявил о готовности сложить полномочия из-за ареста Фургала

Жириновский заявил о готовности сложить полномочия из-за ареста Фургала

Председатель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности сложить полномочия из-за ареста главы Хабаровского края Сергея Фургала.

В частности, в ходе заседания нижней палаты парламента глава фракции заявил, что ее члены могут покинуть зал заседания ГД и отозвать губернатора Смоленской области в знак протеста.

В ответ на это заявление спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что шантаж со стороны ЛДПР в связи с задержанием Фургала недопустим. Он призвал парламентариев не политизировать данное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#жириновский #лдпр #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...