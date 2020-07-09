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Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

 Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран

Песков оценил сообщение о якобы обсуждении главами РФ и Белоруссии объединения стран
Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

Жириновский рассказал Гордону, как РФ получила Курилы, Кенигсберг и Карелию

 Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула

Южнокорейские СМИ сообщили о пропаже мэра Сеула
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
12:27   9 Июля 2020
Политика

Самолет с задержанным губернатором Хабаровского края приземлился в Шереметьеве

Самолет с задержанным губернатором Хабаровского края приземлился в Шереметьеве

Авиарейс SU6288 с задержанным губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился в московском Шереметьеве.

Как известно, московский суд 9 июля изберет меру пресечения Фургалу. Уточняется, что следствие будет ходатайствовать об аресте политика.

Фургала задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, которая причастна к преступлениям против бизнесменов в 20042005 годах в Хабаровском крае. Губернатора подозревают в организации этих преступлений.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #задержание #фургал

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