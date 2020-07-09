Самолет с задержанным губернатором Хабаровского края приземлился в Шереметьеве
Авиарейс SU6288 с задержанным губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился в московском Шереметьеве.
Как известно, московский суд 9 июля изберет меру пресечения Фургалу. Уточняется, что следствие будет ходатайствовать об аресте политика.
Фургала задержали в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, которая причастна к преступлениям против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае. Губернатора подозревают в организации этих преступлений.