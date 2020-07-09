Самолет с задержанным губернатором Хабаровского края приземлился в Шереметьеве

Авиарейс SU6288 с задержанным губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом приземлился в московском Шереметьеве.

Как известно, московский суд 9 июля изберет меру пресечения Фургалу. Уточняется, что следствие будет ходатайствовать об аресте политика.