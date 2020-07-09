Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

Эффективность у всех прививок разная, некоторые из них бывают очень эффективными и их стоит сделать всем, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Такое заявление Медведев сделал в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о его отношении к прививкам и вакцинам. По словам политика, он делал сразу несколько прививок перед своей рабочей поездкой в Африку, поскольку все они являются очень эффективными. В то же время некоторыми вакцинами можно пренебречь, заметил он.

"Прививки прививкам рознь", — обратил внимание Медведев в интервью ИД "КП".

Зампредседателя Совбеза заявил о намерении пройти вакцинацию от коронавируса в случае, если это лекарство покажет свою эффективность. Медведев выразил уверенность в том, что ученые создадут эффективную вакцину от COVID-19 и всем россиянам стоит привиться от коронавируса. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной, приводит сообщение Минздрава РФ телеканал "360".