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Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

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12:15   9 Июля 2020
Политика

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Депутат Госдумы России Сергей Вострецов прокомментировал принятие закона о налоговых преференциях для благотворителей.

По мнению парламентария, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), снижение налогового бремени поможет решить ряд социальных, экономических и экологических проблем, которые связаны с бесконтрольным захоронением пищевых отходов на полигонах ТКО.

Вострецов подчеркнул, что помимо создания базы для рационального использования ресурсов, эти меры помогут обеспечить должным питанием примерно 2,75 миллиона социально незащищенных жителей РФ. Проект закона полностью соответствует иерархии обращения с отходами, на которую опираются все цивилизованные государства, заметил депутат.

По его словам, основная задача для минимизации ущерба экологии — предотвращение образования отходов и нерационального использования излишков продукции

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Автор: Юлия Яковлева
#отходы #вострецов #налоговое бремя

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