Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

 Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

 СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

 Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

 СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
12:09   9 Июля 2020
Происшествия

Жириновскому не понравились действия силовиков, задержавших Фургала

Жириновскому не понравились действия силовиков, задержавших Фургала

Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала должно было проводиться в более мягкой форме, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Форма задержания Фургала была не самой корректной, заявил руководитель ЛДПР. По мнению Жириновского, силовики могли обойтись без наручников и прочих стандартных процедур при задержании, так как Фургал является губернатором региона, а не "бандитом", и никуда бы не убежал от правоохранителей.

Силовики задержали главу Хабаровского края в рамках уголовного дела о причастности к организации убийств и покушении на убийство в 20042005 годах. По мнению криминалиста Николая Семенова, прокомментировавшего эти события для "Слова и Дела", Фургал может получить не менее 17 лет лишения свободы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#задержание #жириновский #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...