Жириновскому не понравились действия силовиков, задержавших Фургала
Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала должно было проводиться в более мягкой форме, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Форма задержания Фургала была не самой корректной, заявил руководитель ЛДПР. По мнению Жириновского, силовики могли обойтись без наручников и прочих стандартных процедур при задержании, так как Фургал является губернатором региона, а не "бандитом", и никуда бы не убежал от правоохранителей.
Силовики задержали главу Хабаровского края в рамках уголовного дела о причастности к организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах. По мнению криминалиста Николая Семенова, прокомментировавшего эти события для "Слова и Дела", Фургал может получить не менее 17 лет лишения свободы.