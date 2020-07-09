Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала должно было проводиться в более мягкой форме, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Форма задержания Фургала была не самой корректной, заявил руководитель ЛДПР. По мнению Жириновского, силовики могли обойтись без наручников и прочих стандартных процедур при задержании, так как Фургал является губернатором региона, а не "бандитом", и никуда бы не убежал от правоохранителей.