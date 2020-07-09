СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

Следователи установили исполнителей преступлений по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соучастники дали показания, что Фургал являлся организатором противозаконных действий, сообщает СК РФ.

Уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей в 2004 – 2005 годах на Дальнем Востоке переданы в производство следователя ГУ по расследованию особо важных дел СК, сообщает ведомство.

Во время предварительного следствия дали показания и соучастники. По их словам, Сергей Фургал выступал в качестве организатора всех этих преступлений. Также есть показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения стали достаточным основанием для задержания губернатора Хабаровского края.