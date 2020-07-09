Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

 Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

 СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

 Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

 СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
12:01   9 Июля 2020
Политика

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

Следователи установили исполнителей преступлений по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соучастники дали показания, что Фургал являлся организатором противозаконных действий, сообщает СК РФ.

Уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей в 20042005 годах на Дальнем Востоке переданы в производство следователя ГУ по расследованию особо важных дел СК, сообщает ведомство.

Во время предварительного следствия дали показания и соучастники. По их словам, Сергей Фургал выступал в качестве организатора всех этих преступлений. Также есть показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения стали достаточным основанием для задержания губернатора Хабаровского края.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#задержание #ск рф #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...