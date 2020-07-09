Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

 Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

 СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

Медведев объяснил свое отношение к прививкам и вакцинам

 Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

 СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
11:51   9 Июля 2020
Политика

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Журналисты спросили Дмитрия Медведева, в каких отношениях он находится с главой страны Владимиром Путиным. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что этот вопрос он слышит уже несколько лет и всегда отвечает на него приблизительно одинаково.

"У нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения", — сказал он.

Медведев сообщил, что в силу своей должности общается с Путиным в различных форматах и обсуждает с ним вопросы в сфере безопасности и экономики. Зампредседателя периодически обращается к президенту от лица председателя "Единой России", пишет "Комсомольская правда".

Телеканал "360" сообщал, что Медведев дал совет желающим стать президентом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #медведев #президент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...