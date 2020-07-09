Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Журналисты спросили Дмитрия Медведева, в каких отношениях он находится с главой страны Владимиром Путиным. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что этот вопрос он слышит уже несколько лет и всегда отвечает на него приблизительно одинаково.

"У нас по-прежнему добрые, товарищеские отношения", — сказал он.

Медведев сообщил, что в силу своей должности общается с Путиным в различных форматах и обсуждает с ним вопросы в сфере безопасности и экономики. Зампредседателя периодически обращается к президенту от лица председателя "Единой России", пишет "Комсомольская правда".

Телеканал "360" сообщал, что Медведев дал совет желающим стать президентом.