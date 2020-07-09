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11:48   9 Июля 2020
Общество

Сосед Фургала рассказал о задержании хабаровского губернатора

Сосед Фургала рассказал о задержании хабаровского губернатора

Сотрудники СК и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прямо около дома. Сосед чиновника рассказал, что видел стоявшую у коттеджа машину главы региона.

Живущий рядом с Фургалом мужчина рассказал телеканалу "360", что около восьми часов напротив его дома остановилась машина. В распоряжение издания попало видео, на котором видно, что перед домом губернатора стоят несколько иномарок и отечественный фургон.

Против главы Хабаровского края возбудили уголовное дело. Фургал подозревается в тяжких преступлениях: организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей.

После следственных действий в Москве губернатору предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Проверяется причастность Фургала к аналогичным преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

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Автор: Юлия Яковлева
#губернатор #ск рф #хабаровск #фургал

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