Сосед Фургала рассказал о задержании хабаровского губернатора

Сотрудники СК и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прямо около дома. Сосед чиновника рассказал, что видел стоявшую у коттеджа машину главы региона.

Живущий рядом с Фургалом мужчина рассказал телеканалу "360", что около восьми часов напротив его дома остановилась машина. В распоряжение издания попало видео, на котором видно, что перед домом губернатора стоят несколько иномарок и отечественный фургон.

Против главы Хабаровского края возбудили уголовное дело. Фургал подозревается в тяжких преступлениях: организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей.

После следственных действий в Москве губернатору предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Проверяется причастность Фургала к аналогичным преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.