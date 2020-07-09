Обыск у Галяминой проходит по делу ЮКОСа

Адвокат Анри Цискаришвили сообщил о том, что обыски сотрудниками Следственного комитета у муниципального депутата одного из районов столицы Юлии Галяминой проходят в рамках расследования по делу ЮКОСа 2003 года.

Следственные действия ведутся у шеф-редактора "МБХ-медиа" Сергея Простакова, а также у координаторов структуры "Открытая Россия" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, сообщает РИА Новости. Все они связаны с делом беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Также представители Следкома пришли к Алексею Прянишникову, координирующему работу организации "Правозащита Открытки". Сейчас устанавливаются все подробности ситуации.