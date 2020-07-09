Шерин: каждого кандидата от ЛДПР проверяют правоохранительные органы

Представители партии ЛДПР сообщили, что никогда бы не допустили выдвижения в депутаты человека, который мог быть замешан в каких-то "темных" делах.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Александр Шерин прокомментировал задержание представителя партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Шерин пояснил, что спецслужбы ведут тщательную проверку каждого человека, который выдвигается в качестве кандидата в депутаты Государственной думы. При обнаружении чего-то подозрительного правоохранительные органы запрашивают информацию о наличии судимостей у кандидата.

Также Шерин подчеркнул, что Фургал был политиком и общественным деятелем, который постоянно находился на виду. По мнению депутата, если бы могли возникнуть какие-то подозрения в его адрес на протяжении 15 лет, то их легко можно было подтвердить или опровергнуть.