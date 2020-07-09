Цеков рассказал о проблемах с подачей воды в Северо-Крымский канал

Вопрос водоснабжения Крыма является сложным, но решаемым, поэтому на полуострове по этому поводу нет паники, есть беспокойство, которое сопровождается уверенностью в том, что Россия решит эту проблему.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» рассказал сенатор Совфеда РФ от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя спекуляции украинской стороны на тему нехватки пресной воды на полуострове, из-за чего Россия якобы собирается пойти на открытый военный конфликт.

По словам Цекова, в Крыму в результате последних засушливых лет и установившейся в июне нынешнего года жаркой погоды действительно возник дефицит пресной воды, но к настоящему моменту проблемным в плане водоснабжения остается только Симферополь, и туда планируется построить временный трубопровод из Тайганского водохранилища.

«Ситуация, безусловно, нестандартная. Она связана с обеспечением питьевой водой города Симферополя. Причиной проблемы являются последние засушливые годы, ведь засуха на полуострове наблюдается уже три года, в результате чего не выпадает нужный объем осадков для наполнения крымских водохранилищ», — сообщил сенатор.

При этом он отметил, что на данный момент столице Крымской Республики не грозит остаться без воды, так как ее запасов в Симферопольском и Партизанском водохранилищах хватает для обеспечение крупного города, население которого составляет 341 тысяча человек, в круглосуточном режиме.

«Однако если не будет осадков в летний и осенний периоды, в городе могут возникнуть проблемы, связанные с нехваткой воды. Для того чтобы этого не произошло, реализовано два важных проекта – это подача воды из Ивановского водозабора, который представляет собой глубинные воды, и Вилинского водозабора в Симферопольском районе», — добавил Цеков.

Этим проекты, по словам сенатора, защитят Симферополь от нехватки пресной воды даже в случае реализации неблагоприятного сценария.

Напомним, после того, как весной 2014 года полуостров Крым по итогам всенародного референдума вошел в состав России, Киев, не желая смириться с потерей региона, решил вернуть его силой, надавив не местное население через две основные зависимости Крыма от материковой Украины – водную и энергетическую.

Россия со своей стороны быстро решила вопрос энергетической блокады, организовав энергомост на полуостров и построив ТЭЦ, но решение водного вопроса потребовало больше времени, так как помимо обеспечения крымчан питьевой водой требовалось еще удовлетворить потребности крымской экономики, которая во многом зависит от сельскохозяйственного сектора. Как сообщали ранее эксперты, вопрос водоснабжения Крыма можно решить несколькими путями: поставить, по примеру, Израиля опреснители морской воды, протянуть водопровод через Керченский пролив, или даже договориться с Украиной об использовании Северо-Крымского канала на коммерческой основе.

«У меня большие сомнения, что можно договориться с нынешней украинской властью по подаче воды через Северо-Крымский канал. Да и этот вариант не решит проблему с обеспечением Крыма водой. Причин тут множество. Для того чтобы восстановить Северо-Крымский канал, в него необходимо вложить много средств», — прокомментировал эти варианты Сергей Цеков.

Он напомнил, что русло канала на значительной его протяженности не изолировано, то есть часть воды просто уходит в почву. Кроме того, добавил сенатор, система водопроводов в Крыме создавалась еще в советский период, ее надо ремонтировать, иначе неизбежны большие потери. По его словам, решать проблему нужно путем бурения скважин и поиска новых подземных источников, именно в этом направлении сейчас ведутся работы.

«Что касается опреснительных установок, то их нужно ставить на те скважины, которые подают воду в северных и западных районах Крыма, поскольку она там минерализованная и солоноватая», — добавил Цеков, отметив. Что очищать надо воду. Которая подается еще со времен СССР, так как очистка морской воды – это очень недешевый процесс, к которому на полуострове пока предметно не приступали.

Также в качестве решения проблемы водоснабжения может быть организована доставка воды с материка – из реки Кубань или из рек Северного Кавказа, но в этом случае воза будет забираться из черного моря, рассказал сенатор, поэтому ее качество может вызывать вопросы. Но, в любом случае, заключил Цеков, вопрос снабжения Крыма водой, хоть и сложный, но решаемый, и на полуострове никто не сомневается, что с помощью России он будет решен.