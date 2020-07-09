Украинские абитуриенты начали массово получать повестки из военкомата
Военные комиссариаты Украины начали массово отправлять повестки абитуриентам. Выпускники страны теперь не могут получить положенную по закону отсрочку, сообщают российские СМИ.
Сроки призывной и вступительной кампаний сдвинулись из-за ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Вузы начнут зачисление студентов не раньше августа, однако военкоматы уже начали направлять повестки, пишет "Русская весна".
Министерство образования и науки Украины пообещало помочь, но вряд ли это даст ощутимые результаты, пишут СМИ. Президент страны Владимир Зеленский в начале года издал указ, согласно которому в армию можно призывать граждан, достигших возраста 18 лет.
Телеканал "360" сообщал, что студенты и школьники Киева в День русского языка возложили цветы к памятнику поэта Александра Пушкина.