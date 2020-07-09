Экс-глава Камчатки об аресте Фургала: «Сталин знал, как решать такие проблемы»

Следственный комитет РФ заявил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в рамках работы по декриминализации Дальнего Востока. Губернатор Камчатской области с 2000 по 2007 годы Михаил Машковцев в комментарии «Политике сегодня» признал, что у дальневосточных руководителей разного ранга существует слишком много соблазнов.

«Мне пытались "нести" в свое время крупные рыбопромышленники, которым нужны преимущества в получении квот на вылов лососевых. За семь лет больше пяти миллионов долларов предлагали за разные услуги, в том числе за назначение одного из буржуев в Совет Федерации. Я уж фамилию называть не буду. Нужно иметь достаточно внутренних убеждений, что было у меня (я никогда не брал ни копейки), чтобы этому противостоять, либо бояться, что это плохо кончится», — поделился воспоминаниями экс-губернатор, а сейчас секретарь ЦК партии «Коммунисты России».

Залогом эффективной борьбы с коррупцией и другими противоправными действиями во властных структурах Машковцев считает суровые меры, которые практиковал «отец народов» СССР:

«Сталин знал, как решать — сажал и расстреливал тех, кто испачкал руки, — категоричен коммунист. — Не знаю лично Фургала, не пересекались никогда. Но то, что приносят чиновникам деньги и многие с удовольствием берут, это есть. К власти приходят люди с капиталистическим прошлым, далеко небескорыстные. Поэтому и сами стремятся, где бы урвать, но если приносят в портфельчике, то многие не отказываются. Арестовывают отдельных, которые не поделились».

Фургала подозревают в более серьезных преступлениях, чем растрата или взятка: по версии следствия губернатор мог быть замешан в организации убийств и покушениях на убийства нескольких предпринимателей в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области в 2004-2005 годах.

Сергей Фургал пополнил список дальневосточных губернаторов, оказавшихся под следствием. В 2007 году ряд уголовных дел возбудили в отношении тогдашнего главы Амурской области Леонида Короткова, в 2018 году суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями главу ЕАО Александра Винникова.

Самым громким до сего дня было дело экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина: в 2015 году его арестовали за взятку в 5,6 миллиона долларов, у него изъяли один миллиард рублей. В 2018 году суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима.

В поддержку Фургала выступил лидер ЛДПР Владимир Жирновский. Говоря об уголовном преследовании однопартийца-губернатора, он тоже вспомнил методы сталинской эпохи и пригрозил сложением полномочий фракции ЛДПР в Госдуме.