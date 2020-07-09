Медведев заявил об отсутствии у США желания обсуждать новые виды вооружений

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя перспективу продления договора СНВ-3, сообщил, что появляются новые виды вооружений, которые стоит обсуждать.

В интервью изданию "Комсомольская правда" замглавы СБ РФ отметил, что при этом таких шагов со стороны США не следует.

СНВ-3 остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном по вопросу ограничения вооружений. Срок его действия истечет в феврале 2021 года. Россия неоднократно призывала американскую сторону продлить соглашение, однако пока США не изъявляли такого желания.

Соединенные Штаты, тем временем, настаивают на привлечении Китая к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, при этом Пекин отмечает, что не имеет такой заинтересованности.