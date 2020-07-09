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11:23   9 Июля 2020
Общество

Минтранс до конца недели оценит готовность РФ к возобновлению международного авиасообщения

Минтранс до конца недели оценит готовность РФ к возобновлению международного авиасообщения

Российский Минтранс оценит готовность аэропортов страны к возобновлению международного авиасообщения и объявит результаты до конца текущей недели, сообщили в пресс-службы ведомства.

Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта в связи с попыткой пресечь распространение коронавирусной инфекции. Большинство стран закрыли свои границы в связи с COVID-19, однако некоторые государства частично восстановили авиасообщение летом.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Врачи разных стран подтвердили более 12 млн случаев заболевания. Следить за информацией о коронавирусе в России можно на созданном при поддержке правительства сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #минтранс #авиасообщение

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