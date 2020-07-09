МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

Массовые беспорядки обрушились на Сербию. Министр внутренних дел Небойша Стефанович назвал протесты попыткой устроить государственный переворот.

Жители Белграда организовали стихийные массовые акции протеста. Демонстрации начались после сообщения о возможном введении ограничений на фоне вспышки пандемии коронавируса в Белграде. Тысячи протестующих устроили потасовку у здания парламента. Люди бросали в сотрудников полиции камни и бутылки с зажигательной смесью.

Акции протеста являются попыткой начать гражданскую войну, считает министр внутренних дел Небойша Стефанович.