Губернатор Хабаровского края может стать фигурантом уголовного дела
Уголовное дело об организации преступного сообщества может быть возбуждено против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили СМИ.
Глава региона был задержан 7 июля в результате расследования по преступлениям, совершенным в 2004–2005 годах в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области. Уже были задержаны 4 участника преступной организации. В ближайшее время Фургалу выдвинут обвинение. При наличии оснований Фургал может стать фигурантом уголовного дела по ст. 210 УК РФ, сообщает источник ТАСС.