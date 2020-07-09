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11:15   9 Июля 2020
Общество

Губернатор Хабаровского края может стать фигурантом уголовного дела

Губернатор Хабаровского края может стать фигурантом уголовного дела

Уголовное дело об организации преступного сообщества может быть возбуждено против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили СМИ.

Глава региона был задержан 7 июля в результате расследования по преступлениям, совершенным в 20042005 годах в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области. Уже были задержаны 4 участника преступной организации. В ближайшее время Фургалу выдвинут обвинение. При наличии оснований Фургал может стать фигурантом уголовного дела по ст. 210 УК РФ, сообщает источник ТАСС.

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Автор: Ирина Большунова
#задержание #преступление #фургал

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