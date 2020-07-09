Хинштейн не удивился аресту главы Хабаровского края Сергея Фургала

Глава Хабаровского края Сергей Фургал был на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с ОПГ, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, Фургал находился в сводках полиции с 1990-х за связь с организованным преступным сообществом "Общак". Хинштейн в своем Twitter написал, что не удивлен аресту Фургала.

Также Хинштейн рассказал, что задержанный в 2011 году преступный авторитет по кличке Тимоха был помощником Фургала. Будучи депутатом, он занимался сомнительным бизнесом.