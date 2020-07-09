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11:10   9 Июля 2020
Политика

Хинштейн не удивился аресту главы Хабаровского края Сергея Фургала

Хинштейн не удивился аресту главы Хабаровского края Сергея Фургала

Глава Хабаровского края Сергей Фургал был на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с ОПГ, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, Фургал находился в сводках полиции с 1990-х за связь с организованным преступным сообществом "Общак". Хинштейн в своем Twitter написал, что не удивлен аресту Фургала.

Также Хинштейн рассказал, что задержанный в 2011 году преступный авторитет по кличке Тимоха был помощником Фургала. Будучи депутатом, он занимался сомнительным бизнесом.

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Автор: Василий Пименов
#россия #хинштейн #фургал

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