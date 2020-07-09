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Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Дмитрий Медведев ответил на вопрос об отношениях с Путиным

 Сосед Фургала рассказал о задержании хабаровского губернатора

Сосед Фургала рассказал о задержании хабаровского губернатора
Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

Вострецов: снижение налогового бремени для благотворителей решит ряд экономических проблем

 СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений

СК РФ: фигуранты назвали Фургала организатором ряда преступлений
МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

МИД Сербии назвал протесты попыткой начать гражданскую войну

 Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет
11:07   9 Июля 2020
Общество

В Москве задержан директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

В Москве задержан директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова задержаны возле офиса организации в Москве.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и другие следственные действия.

В 2017 году "Открытая Россия" была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории страны, так как связана с бизнесменом, бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Сама организация и общественное сетевое движение зарегистрированы в Великобритании. По требованию Генпрокуратуры, сайт "Открытой России" был заблокирован.

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Автор: Борис Нестеров
#обыски #открытая россия #пивоваров

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