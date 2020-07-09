В Москве задержан директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова задержаны возле офиса организации в Москве.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и другие следственные действия.

В 2017 году "Открытая Россия" была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории страны, так как связана с бизнесменом, бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Сама организация и общественное сетевое движение зарегистрированы в Великобритании. По требованию Генпрокуратуры, сайт "Открытой России" был заблокирован.