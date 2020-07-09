Минченко: Фургал завоевал народную любовь популизмом, но его судьба предрешена

Политолог Евгений Минченко низко оценил политическую устойчивость губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля по подозрению в многочисленных преступных эпизодах.

Конфликт с федеральными властями и «Единой Россией» существенно ослаблял управленческие позиции Фургала еще до задержания, но теперь шансов остаться в губернаторском кресле у представителя партии ЛДПР точно нет, рассказал Минченко «Политике сегодня». Согласно рейтингу консалтингового агентства собеседника «Госсовет 2.0», политическая устойчивость Фургала оценивается в 4 балла.

«В первую очередь, на низкую политическую устойчивость Фургала влияет наличие федерального конфликта с администрацией президента и с "Единой Россией". А сегодня добавилось еще три штрафных балла в связи с уголовным делом. Я думаю, что судьба Фургала предрешена, и он будет лишен своей должности в связи с утратой доверия», — считает политолог.

Скоро Фургалу предъявят обвинения. Он подозревается в покушении на убийство, организации заказных убийств предпринимателей в «нулевых» годах и еще девяти эпизодах, в числе которых рэкет и вымогательство. Суд пройдет в Москве: утром губернатора доставили в столицу из Хабаровска.

Несмотря на подозрения в криминальном прошлом, Фургал был популярен у большинства избирателей благодаря его умению заигрывать с широкими массами, полагает Минченко.

«Фургал был популярным губернатором: он управлял в ярком, популистском стиле. Что касается экономической эффективности — сложно судить, учитывая тот факт, что значительная часть его работы пришлась на кризисную ситуацию, связанную с коронавирусом. А регионы Дальнего Востока особенно пострадали, учитывая их зависимость от китайской экономики», — констатировал эксперт.

Губернаторских выборов в Хабаровске осенью не будет, даже с учетом задержания действующего главы региона, отметил Минченко. Избирать нового губернатора будут в 2023 году. Фургал возглавляет Хабаровский край с осени 2018 года, набрав 69,57% голосов на выборах. Он баллотировался от ЛДПР и в 2013 году, но тогда проиграл единороссу Вячеславу Шпорту.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом «Общак», а будучи депутатом ГД продолжал заниматься «сомнительным бизнесом» по переработке металла. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партия никогда не исключит из своих рядов Фургала, который «не является преступником».