Египетский МИД выразил беспокойство возвращением боевиков ИГ в Ливию

Члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ массово стягиваются в Ливию, сообщил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Боевики были обнаружены в большом количестве в населенных пунктах западной части Ливии, передает "MK.ru" со ссылкой на главу египетского МИД. Шукри особенно выделил Сабрату, где наблюдается скопление боевиков ИГ. Он подчеркнул, что активная борьба с террористами и осуждение любой их поддержки должны вестись странами, входящими в Совбез ООН. Руководитель внешнеполитического ведомства Египта также добавил, что такое положение дел является угрозой для египетских границ на западе.

Боевики террористических организаций попадают в Ливию при помощи Турции, которая вербует их на территории Сирии. Турецкие вербовщики заманивают граждан САР, обещая зарплату в $2500 и гражданство Турции. Однако на деле турецкие командиры сильно сокращают выплаты, из-за чего в рядах наемников наблюдаются мятежные настроения. Кроме того, множество боевиков перебралось в Европу в поисках лучших условий проживания.