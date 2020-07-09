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10:59   9 Июля 2020
Общество

Меру пресечения Фургалу изберет Басманный суд

Меру пресечения Фургалу изберет Басманный суд

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который задержан правоохранительными органами по делу об убийствах. Ходатайство может быть передано судьям в ближайшие дни.

Допрос Сергея Фургала будет проведен в Москве. В зависимости от длительности процедуры ходатайство об аресте губернатора может быть направлено в суд сегодня или завтра. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, в данный момент СК РФ прорабатывает возможную связь главы региона еще с девятью преступными эпизодами.

Задержание губернатора Хабаровского края было проведено сотрудниками Следственного комитета и ФСБ в четверг, 9 июля. Сергей Фургал может быть одним из организаторов громких убийств предпринимателей, которые произошли на Дальнем Востоке в 20042005 годах. Несколько участников ОПГ также были арестованы, им уже предъявили обвинения.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #ск рф #уголовное дело #хабаровский край #мера пресечения #фургал

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