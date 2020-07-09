СМИ: СК подозревает Фургала в заказе убийства предпринимателя

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что "Сергея Фургала подозревают в заказе на убийство конкурента". Правоохранители начали проверку уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края.

Главу региона задержали в рамках расследования дела в отношении организованной преступной группы, которая участвовала в совершении особо тяжких преступлений относительно жизни предпринимателей в Амурской области и Хабаровском крае с 2004 по 2005 год.

"Дело всплыло в связи с тем, что на посту губернатора он, предположительно, начал принимать решения в пользу аффилированных компаний, что вызвало недовольство ущемленных в правах бизнесменов. Есть показания, подтверждающие его причастность к организации убийства бизнесмена Зори в начале 2000-х ", — отмечает собеседник издания.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по делу об организации убийств и покушении на убийство, подозревают по девяти эпизодам, в том числе, в рэкете и вымогательстве.