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10:53   9 Июля 2020
Происшествия

СК РФ: задержание Фургала — работа по декриминализации Дальнего Востока

СК РФ: задержание Фургала — работа по декриминализации Дальнего Востока

Федеральный следственный комитет дал официальный комментарий по возбуждению уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали по подозрению в организации убийств и привезли в Москву.

Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала произведено в рамках работы по декриминализации Дальнего Востока. Об этом говорится в официальном комментарии федерального Следкома.

По данным СКР, Фургал является организатором убийств и покушений на убийство нескольких предпринимателей на территории Хабаровского края, Приморья и Амурской области в 2004-2005 годах.

Фургала доставили в Москву. Здесь будут расследовать его многоэпизодное уголовное дело, и здесь же ему в скором времени предъявят обвинение.

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Автор: Яна Либерман
#губернатор #убийства #следком #декриминализация #фургал

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