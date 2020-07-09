СК РФ: задержание Фургала — работа по декриминализации Дальнего Востока

Федеральный следственный комитет дал официальный комментарий по возбуждению уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали по подозрению в организации убийств и привезли в Москву.

Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала произведено в рамках работы по декриминализации Дальнего Востока. Об этом говорится в официальном комментарии федерального Следкома.

По данным СКР, Фургал является организатором убийств и покушений на убийство нескольких предпринимателей на территории Хабаровского края, Приморья и Амурской области в 2004-2005 годах.

Фургала доставили в Москву. Здесь будут расследовать его многоэпизодное уголовное дело, и здесь же ему в скором времени предъявят обвинение.