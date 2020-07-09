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Кадыров рассказал о следе спецслужб в убийстве чеченцев в Австрии

Кадыров рассказал о следе спецслужб в убийстве чеченцев в Австрии

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10:51   9 Июля 2020
Политика

Кадыров рассказал о следе спецслужб в убийстве чеченцев в Австрии

Кадыров рассказал о следе спецслужб в убийстве чеченцев в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

По его словам, к смерти блогера причастны иностранные спецслужбы, которые пытаются дестабилизировать обстановку в РФ. Кадыров считает, что спецслужбы сами нанимают и потом ликвидируют псевдопатриотических граждан для создания резонанса в обществе.

Глава Чечни уточнил, что эти же спецслужбы провоцируют людей выходить на митинги. Причем митингующие называли убитого не иначе как предателем буквально месяц назад, резюмировал Кадыров.

Телеканал "360" сообщал, Кадыров отменил карантин для приезжих и опроверг слухи о новых ограничениях в Чечне.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #кадыров #чечня #австрия

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