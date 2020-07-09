Оперштаб сообщил о 6509 новых случаях коронавируса за сутки

Российские медики зарегистрировали 6509 новых случаев коронавирусной инфекции за истекшие сутки, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 врачи выявили во всех 85 регионах Российской Федерации. Более 27% граждан не испытывали негативных симптомов. За последние сутки скончались 176 россиян, а выздоровели 8805 человек.

Более 22 миллионов тестов на коронавирус уже сделано в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. На 9 июля медики продолжают наблюдать около 276 213 пациентов. За прошлый день врачи успели сделать 288 тысяч тестов на COVID-19 в разных регионах страны. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.