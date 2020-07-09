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10:41   9 Июля 2020
Происшествия

Задержанного губернатора Фургала доставили из Хабаровска в Москву

Задержанного губернатора Фургала доставили из Хабаровска в Москву

Появились кадры того, как подозреваемый в нескольких преступлениях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поднимается на борт самолета, направляющегося в Москву. Следствие по делу продолжится в столице.

Главу региона задержали утром 9 июня. Ему инкриминируют несколько преступлений, совершенных в период с 2004 по 2005 год. В их числе — ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщает пресс-служба Следственного комитета, публикуя кадры с моментом посадки мужчины на борт самолета в аэропорту Хабаровска. Также проверяется его причастность к дургим преступлениям.

Следователи намерены ходатайствовать в суде о том, чтобы избрать меру пресечения для Фургала в виде помещения под арест. Сейчас устанавливаются все подробности события.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ск #видео #фургал

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