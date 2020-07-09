СК РФ проводит обыски у членов "Открытой России" в рамках дела ЮКОСа

Следственный комитет РФ проводит обыски у членов организации "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ) и муниципального депутата Юлии Галяминой в рамках дела ЮКОСа.

Обыски начались утром 9 июля в Москве, пишет Nation News. Следователи провели обыски у шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, а также координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Уточняется, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

Телеканал "360" писал, что опубликованы кадры задержания губернатора Хабаровского края.