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 СК РФ проводит обыски у членов "Открытой России" в рамках дела ЮКОСа

СК РФ проводит обыски у членов "Открытой России" в рамках дела ЮКОСа
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10:32   9 Июля 2020
Политика

СК РФ проводит обыски у членов "Открытой России" в рамках дела ЮКОСа

СК РФ проводит обыски у членов "Открытой России" в рамках дела ЮКОСа

Следственный комитет РФ проводит обыски у членов организации "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ) и муниципального депутата Юлии Галяминой в рамках дела ЮКОСа.

Обыски начались утром 9 июля в Москве, пишет Nation News. Следователи провели обыски у шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, а также координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Уточняется, что следственные мероприятия проводятся в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

Телеканал "360" писал, что опубликованы кадры задержания губернатора Хабаровского края.

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Автор: Борис Нестеров
#ск рф #обыск #открытая россия

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