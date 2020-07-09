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 Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала

Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала
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10:27   9 Июля 2020
Россия

Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала

Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала

Глава ЛДПР Владимир Жириновский озвучит позицию партии по задержанию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 11:45 по мск. Пока парламентарии от либерал-демократов не могут прокомментировать СМИ эту ситуацию. Об этом «Политике Сегодня» сообщил депутат Госдумы Ян Зелинский.

«У нас Владимир Вольфович сегодня в 11:45 будет на пресс-подходе в Государственной думе и озвучит партийную позицию по этому вопросу», — рассказал Зелинский.

Утром 9 июля губернатор Хабаровского края и член ЛДПР был задержан по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. В ближайшее время обвинение Фургалу будет предъявлено. Ранее по этому эпизоду были арестованы четверо участников организованной группы: им обвинения уже предъявили.

Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала

Следствие подозревает Фургала еще по девяти эпизодам, помимо убийства и покушения — в частности, в рэкете и вымогательстве. Губернатора будут судить в Москве: он уже доставлен в столицу из Хабаровска.

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Автор: Тимофей Булочкин
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