Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала

Глава ЛДПР Владимир Жириновский озвучит позицию партии по задержанию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в 11:45 по мск. Пока парламентарии от либерал-демократов не могут прокомментировать СМИ эту ситуацию. Об этом «Политике Сегодня» сообщил депутат Госдумы Ян Зелинский.

«У нас Владимир Вольфович сегодня в 11:45 будет на пресс-подходе в Государственной думе и озвучит партийную позицию по этому вопросу», — рассказал Зелинский.

Утром 9 июля губернатор Хабаровского края и член ЛДПР был задержан по подозрению в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. В ближайшее время обвинение Фургалу будет предъявлено. Ранее по этому эпизоду были арестованы четверо участников организованной группы: им обвинения уже предъявили.

Следствие подозревает Фургала еще по девяти эпизодам, помимо убийства и покушения — в частности, в рэкете и вымогательстве. Губернатора будут судить в Москве: он уже доставлен в столицу из Хабаровска.