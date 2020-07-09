Следствие подозревает Фургала еще по девяти эпизодам

Сотрудники СК РФ подозревают губернатора Хабаровского края, задержанного по делу об организации убийств и покушения на убийство, еще по девяти эпизодам. В частности, речь идет о рэкете и вымогательстве.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в СК РФ. Напомним, губернатора задержали в среду в рамках расследования дела о тяжких преступлениях, которые были совершены в 2004 и 2005 годах. По делу были задержаны еще четверо фигурантов.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что следственные действия с Фургалом будут проводиться в Москве. В ближайшее время губернатору предъявят обвинение. Следователи намерены добиться у суда меры пресечения в отношении Фургала.