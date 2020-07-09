Прорыв дамбы произошел в Рузском городском округе Московской области, в результате чего пострадали почти 30 домов и участков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обещал оказать помощь всем пострадавшим в ЧП.

Специальные службы сейчас работают на месте ЧП, заявил Воробьев в беседе с журналистами. Власти города намерены в ближайшее время починить пострадавшие дамбу и дороги. Причиной происшествия стали сильные ливни, заполнившие дождевой водой овраг по верхнему течению реки Городянка, передает телеканал "360".

Спасатели эвакуировали с места происшествия 52 человека. Среди эвакуированных также есть семеро детей, никто из них не пострадал, отметили власти Подмосковья. Воробьев заверил, что региональная администрация окажет помощь всем пострадавшим.