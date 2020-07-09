Социальную пенсию повысят до 10,6 тысячи рублей

За три года размер социальной пенсии вырастет на 3,7%, сказано в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). К 2023 году выплата составит 10 693 рубля.

В проекте также указано, что в 2021 и 2022 годах выплата увеличится на 1,5% и 3,9% соответственно. Стоит напомнить, что социальную пенсию получают люди с инвалидностью, а также те, кто потерял кормильца. Кроме того, на выплату могут рассчитывать те россияне, чей трудовой стаж не дотягивает до страхового.

В Минтруде Московской области объяснили, кто может рассчитывать на получение социальной доплаты к пенсии. Это категории граждан, которые зарегистрированы в регионе по месту пребывания либо жительства, и не имеют работы. Также на социальную выплату могут рассчитывать те жители Подмосковья, чья пенсия с учетом суммы материального обеспечения не превышает величины прожиточного минимума пенсионера, передает ФАН.