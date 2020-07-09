Следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Сотрудники СК РФ проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

По версии следователей, Фургал организовал убийства нескольких предпринимателей, а также покушения на них. В ближайшие дни губернатору предъявят обвинение. Следствие намерено добиться у суда меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного дела задержаны еще четверо человек. Следствие считает, что группа лиц совершала преступления в период с 2004 по 2005 год на территории Хабаровского края и Амурской области. Следственные действия в отношении Фургала будут проводиться в Москве.