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 Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала

Жириновский соберет пресс-конференцию по поводу задержания Фургала
Кадыров рассказал о следе спецслужб в убийстве чеченцев в Австрии

Кадыров рассказал о следе спецслужб в убийстве чеченцев в Австрии

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9:33   9 Июля 2020
Политика

Следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Следователи проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям

Сотрудники СК РФ проверяют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

По версии следователей, Фургал организовал убийства нескольких предпринимателей, а также покушения на них. В ближайшие дни губернатору предъявят обвинение. Следствие намерено добиться у суда меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного дела задержаны еще четверо человек. Следствие считает, что группа лиц совершала преступления в период с 2004 по 2005 год на территории Хабаровского края и Амурской области. Следственные действия в отношении Фургала будут проводиться в Москве.

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Автор: Руслан Неглинный
#ск рф #преступление #фургал

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