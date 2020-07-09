Герман назвала территории, которые больше никогда не вернутся к Украине

Украина уже никогда не сможет вернуть себе Крым и Донбасс, потому что живущие на этих территориях люди этого не хотят.

Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказала бывшая депутат Верховной рады Анна Герман.

По ее словам, Украина на международном уровне уже заработала себе репутацию страны, не выполняющей взятых на себя обязательств, и жители Донбасса стремятся к России, так как лишь с ней связывают уверенность в завтрашнем дне и чувство защищенности.

«Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них не является родной, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной», — напомнила депутат.

А крымчане, добавила Герман, тем более не захотят возвращаться в состав Украины – в страну, которая, называя Крымский полуостров своим, устроила его жителям водную блокаду.

«Мы им воды не даем и хотим, чтобы люди вернулись?» — подчеркнула депутат.

Напомним, ранее 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось за счет днепровской воды, поступавшей на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Однако, после того, как весной 2014 года в ходе всенародного референдума жители Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение полуострова к России, Киев в одностороннем порядке перекрыл Северо-Крымский канал, устроив крымчанам водную блокаду. При этом, как сообщалось ранее, деструктивная политика украинских властей пагубно сказалась на сельскохозяйственной области Херсонской области, где фермерам пришлось отказаться от выращивания влаголюбивых культур, а тарифы на воду выросли в 14 раз.