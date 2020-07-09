Следком ведет обыски у членов "Открытой России"

Следователи пришли с обысками к членам организации "Открытая Россия" в Москве и к депутату Юлии Галяминой. Других подробностей пока нет.

Сотрудники СКР проводят обыски у участников организации "Открытая Россия" и у мундепа Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.

Как сообщил ТАСС адвокат Анри Цискаришвили, он находится у координатора "Открытой России" Ольги Горелик. Именно там работают следователи. По этому же эпизоду обыскивают шеф-редактора "МБХ-медиа" Сергея Простакова, координатора "Открытой России" Татьяну Усманову, депутата Юлию Галямину.

Других подробностей дела пока нет. Повод для проведения обысков пока также неизвестен.