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 Момент задержания хабаровского губернатора Фургала попал на видео

Момент задержания хабаровского губернатора Фургала попал на видео
Французский журналист высмеял антироссийскую политику Киева

Французский журналист высмеял антироссийскую политику Киева

 МИД Китая заявил о желании Пекина развивать отношения с США

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9:14   9 Июля 2020
Происшествия

Следком ведет обыски у членов "Открытой России"

Следком ведет обыски у членов "Открытой России"

Следователи пришли с обысками к членам организации "Открытая Россия" в Москве и к депутату Юлии Галяминой. Других подробностей пока нет.

Сотрудники СКР проводят обыски у участников организации "Открытая Россия" и у мундепа Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.

Как сообщил ТАСС адвокат Анри Цискаришвили, он находится у координатора "Открытой России" Ольги Горелик. Именно там работают следователи. По этому же эпизоду обыскивают шеф-редактора "МБХ-медиа" Сергея Простакова, координатора "Открытой России" Татьяну Усманову, депутата Юлию Галямину.

Других подробностей дела пока нет. Повод для проведения обысков пока также неизвестен.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #обыски #открытая россия #мундеп

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