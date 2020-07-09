Французский журналист высмеял антироссийскую политику Киева

Сценарии так называемого "вторжения РФ" являются сумасшедшими выдумками украинских политиков. Об этом сообщил французский журналист Кристен Неаль, комментируя очередную ахинею Киева о "российской агрессии".

Эксперт иронично отметил, что психиатры должны организовать целое исследование на Украине для изучения того безумия, в котором виновны местные власти, вечно приписывающие РФ некое "вторжение".

Кристен Неаль подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Запада, не собирается вторгаться в соседние государства и вести военные операции, пишет "Известия.Ru".