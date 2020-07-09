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Французский журналист высмеял антироссийскую политику Киева

Французский журналист высмеял антироссийскую политику Киева

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9:14   9 Июля 2020
Политика

Французский журналист высмеял антироссийскую политику Киева

Французский журналист высмеял антироссийскую политику Киева

Сценарии так называемого "вторжения РФ" являются сумасшедшими выдумками украинских политиков. Об этом сообщил французский журналист Кристен Неаль, комментируя очередную ахинею Киева о "российской агрессии".

Эксперт иронично отметил, что психиатры должны организовать целое исследование на Украине для изучения того безумия, в котором виновны местные власти, вечно приписывающие РФ некое "вторжение".

Кристен Неаль подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Запада, не собирается вторгаться в соседние государства и вести военные операции, пишет "Известия.Ru".

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Автор: Ирина Большунова
#франция #украина #киев

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