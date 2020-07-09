Армия России начала войсковую эксплуатацию новейшей САУ 2С35 "Коалиция СВ"

Первую ограниченную партию новейшей САУ 2С35 "Коалиция СВ" российские вооруженные силы получили еще весной 2015 года. В этом году армия РФ началу боевую эксплуатацию САУ "Коалиция СВ".

Самоходки в первый раз продемонстрировали широкому слою общества в 2015 году, на параде Победы, передает "ПолитНавигатор". Известно, что предшественницей "Коалиции" является САУ "Мста-С", которая обладала очень грозными характеристиками, но по ряду параметров все же уступала конкурентам из-за рубежа.

"Коалиция СВ" превосходит по своим ТТХ не только "Мста-С", но и зарубежных конкурентов. Она является лидером по скорости стрельбы, благодаря установке нового орудия 152 мм, новейшей автоматизированной системе, которая управляет огнем.

Также новая САУ обучена "огневому шквалу" — это такой метод ведения огня, когда сразу несколько снарядов, выпущенные из ствола одной самоходки по разному направлению, синхронно поражают цель.