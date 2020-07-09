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8:57   9 Июля 2020
Армия

Армия России начала войсковую эксплуатацию новейшей САУ 2С35 "Коалиция СВ"

Армия России начала войсковую эксплуатацию новейшей САУ 2С35 "Коалиция СВ"

Первую ограниченную партию новейшей САУ 2С35 "Коалиция СВ" российские вооруженные силы получили еще весной 2015 года. В этом году армия РФ началу боевую эксплуатацию САУ "Коалиция СВ".

Самоходки в первый раз продемонстрировали широкому слою общества в 2015 году, на параде Победы, передает "ПолитНавигатор". Известно, что предшественницей "Коалиции" является САУ "Мста-С", которая обладала очень грозными характеристиками, но по ряду параметров все же уступала конкурентам из-за рубежа.

"Коалиция СВ" превосходит по своим ТТХ не только "Мста-С", но и зарубежных конкурентов. Она является лидером по скорости стрельбы, благодаря установке нового орудия 152 мм, новейшей автоматизированной системе, которая управляет огнем.

Также новая САУ обучена "огневому шквалу" — это такой метод ведения огня, когда сразу несколько снарядов, выпущенные из ствола одной самоходки по разному направлению, синхронно поражают цель.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #армия #коалиция св

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