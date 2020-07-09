Тренера "Спартака" удалили во время матча с "Локомотивом" из-за перепалки с судьями

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" за несколько секунд получил две желтые карточки и был удален со стадиона во время матча с "Локомотивом". Встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

Доменико Тедеско вступил в ожесточенный спор с судьями из-за назначенного пенальти в ворота "Спартака", предает Sports.ru. Он покинул стадион, по дороге чуть не сбив экран с VAR. Мяч с расстояния 11 метров забил полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Для него это был сотый матч за московский клуб. С 2013 года хавбек забил 23 гола и сделал 12 удачных передач.

"Я уважаю работу судей, пусть они уважают нашу. У нас сегодня играли молодые ребята и в который раз против "Спартака" принимаются неоднозначные решения. Нас просто убивают", — прокомментировал прошедший матч Тедеско.

Питерский клуб "Зенит" досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне. Московский "Локомотив" занимает вторую строчку в турнирной таблице. "Спартак" находится на седьмом месте.