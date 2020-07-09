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8:49   9 Июля 2020
Политика

МИД Китая заявил о желании Пекина развивать отношения с США

МИД Китая заявил о желании Пекина развивать отношения с США

Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме прокомментировал развитие отношений Пекина с Вашингтоном.

Ван И заверил, что "китайско-американские отношения столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен их установления". Однако Пекин по-прежнему намерен развивать отношения между странами, передает РИА Новости.

"Некоторые люди в США всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом или врагом", — приводит слова главы МИД КНР ТАСС.

По мнению Ван И, по мере развития Китая у некоторых "американских друзей" появляется все больше опасений, однако Пекин никогда не думал бросать вызов США или попытаться их заменить.

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Автор: Илья Романович
#сша #политика #отношения #китай

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