МИД Китая заявил о желании Пекина развивать отношения с США

Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме прокомментировал развитие отношений Пекина с Вашингтоном.

Ван И заверил, что "китайско-американские отношения столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен их установления". Однако Пекин по-прежнему намерен развивать отношения между странами, передает РИА Новости.

"Некоторые люди в США всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом или врагом", — приводит слова главы МИД КНР ТАСС.

По мнению Ван И, по мере развития Китая у некоторых "американских друзей" появляется все больше опасений, однако Пекин никогда не думал бросать вызов США или попытаться их заменить.