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8:49   9 Июля 2020
Политика

Болтон сообщил о готовности Трампа вывести военных США из Южной Кореи и Японии

Болтон сообщил о готовности Трампа вывести военных США из Южной Кореи и Японии

Американский президент Дональд Трамп выразил готовность вывести войска США с территорий Южной Кореи и Японии. Во избежание этого власти данных стран должны в ближайшее время согласиться повысить плату за размещение военного контингента.

По словам экс-помощника лидера по национальной безопасности Джона Болтона, Сеул и Токио должны более серьезно относиться к требованиям главы Белого дома. В ходе беседы с журналистом японского издания "Санкэй" Болтон высказал предположение о том, что глава США в целях получения политических очков перед президентскими выборами может инициировать новые переговоры с КНДР.

"Трамп действительно может принять решение о выводе войск. Его требование о повышении платы следует воспринимать более серьезно", — заявил экс-помощник.

Собеседник СМИ также рассказал, что встреча между лидерами США и КНДР может состояться в октябре. Однако ожидать какого-либо прогресса в данном контексте не стоит, так как Северная Корея будет твердо следовать собственному ядерному проекту.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дональд трамп #сша #болтон #вывод войск

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