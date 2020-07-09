Профессора из Петербурга запустят учебный курс о коронавирусе

Новый учебный курс называется "Коронавирусы SARS-CoV-2 и возбудители ОРВИ". Его авторами стали профессора Александр Марков и Оксана Рыбальченко, работающие в Санкт-Петербургском государственном университете.

Студентам в ходе обучения расскажут о происхождении коронавируса, а также о том, какие последствия он вызывает. Для составления программы ученые использовали знания из физиологии и микробиологии. Ученикам наглядно покажут, что инфекция делает с тем или иным органом, а также познакомят их с клинической картиной.

Рыбальченко в ходе беседы с "Парламентской газетой" отметила, что в вузах вирусы проходят на первых курсах, в связи с чем к концу обучения у студентов уже не остается знаний.

"А вирус надо понимать: когда мы знаем врага, как он устроен, можно думать о вакцинах, какие активности гасить", — отметила она.

Учебный курс позволит узнать природу коронавируса не только студентам, но и опытным врачам, а также тем, кто хочет работать с вакциной или пациентами. Обучение стартует уже 13 июля на платформе "Открытое образование". Его длительность составит шесть недель.