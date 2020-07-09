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8:14   9 Июля 2020
Политика

"Газпром" получил от польской компании переплаченные 90 млн долларов

"Газпром" получил от польской компании переплаченные 90 млн долларов

Польская энергетическая компания PGNiG в ходе перерасчета выяснила, что российский "Газпром" выплатил слишком большой размер компенсации без учета недоплат.

Как отмечено в отчете компании, согласно решению Стокгольмского арбитражного суда российский "Газпром" в начале июля выплатил польской компании PGNiG 1 млрд 606 млн в качестве компенсации переплаты за газ, который поставляется по линии "Ямал — Европа" с 2014 по 2020 годы. На следующий день PGNiG отдала российской компании 90 миллионов долларов из-за того, что у польской стороны осталось свыше полутора миллиардов долларов.

Руководитель PGNiG Ежи Квечиньский пояснил, что ранее были случаи, когда ситуация складывалась не в сторону российских партнеров, а Польша не доплачивала за газ.

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Автор: Илья Романович
#суд #польша #газ #газпром #компенсация

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