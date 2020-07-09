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7:49   9 Июля 2020
Политика

Посол РФ в Вашингтоне рассказал о последствиях выхода США из Договора по открытому небу

Посол РФ в Вашингтоне рассказал о последствиях выхода США из Договора по открытому небу

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к определенным шагам Москвы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Россия после выхода США из ДОН, по словам посла, утратит возможность наблюдать за тем, что происходит на американской территории. Он уверен, что министр обороны и заинтересованные ведомства сделают все возможное, чтобы защитить национальные интересы РФ. Информацией об этом дипломат поделился на видеоконференции.

"Я очень сильно обеспокоен этими действиями, я считаю их контрпродуктивными", — подчеркнул Антонов.

О намерении выйти из ДОН глава Белого дома Дональд Трамп объявил 21 мая 2020 года. Решение Вашингтона вступит в силу в ноябре.

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Автор: Кристина Мокроусова
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